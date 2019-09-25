В Косово официально началась кампания по досрочным «выборам» в «парламент»

Сегодня косовская «Центральная избирательная комиссия» объявила о начале кампании по досрочным выборам в «парламент» края, которые официально закрыты для сербского населения края с сербскими паспортами. В числе кандидатов – албанские боевики Освободительной армии Косово, которые обвиняются в различных военных преступлениях.

Точное число жителей Косово и избирателей на каждых выборах является темой полемики власти и оппозиции в Приштине, передает РИА «Новости». Дополнительную сложность для подсчета представляет огромная косовоалбанская диаспора за рубежом.

В то же время в списках «избиркома» в Приштине около 100 тысяч избирателей-сербов, которые ранее активно участвовали в муниципальных, парламентских и президентских выборах, используя идентификационные карты и паспорта, выданные официальным Белградом. В начале сентября косовский «избирком» предписал участковым комиссиям допускать к голосованию только с косовоалбанскими документами, которые сербское население не получает по принципиальным соображениям.

Между тем косовский «ЦИК» уже зарегистрировал 1 миллион 938 тысяч 868 избирателей, но при этом принято решение напечатать 1 миллион 801 тысячу 800 бюллетеней, то есть на 7,02% меньше.

Известно, что на 120 мест в косовском «заксобрании» претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат. При этом некоторые кандидаты в члены «парламента» Косово от нескольких партий обвиняются в различных преступлениях, находятся под судом или уже признаны виновными, на что обращал внимание, в том числе, посол США в Приштине Филип Коснетт.

В частности, речь идет о бывшем полевом командире Освободительной армии Косово (ОАК) и «экс-премьере» Рамуше Харадинае, который 19 июля подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу. Там он предстал перед специальной прокуратурой международного суда по преступлениям в Косово в ходе войны 1998-1999 годов, но воспользовался правом сохранять молчание. В конце июля он вернулся в Приштину из Гааги и заявил, что примет участие во внеочередных выборах.

Как отмечают наблюдатели, правящие в Приштине бывшие боевики ОАК пошли на выборы несколькими колоннами. Коалиция «Альянса за будущее Косово» и Социал-демократической партии снова выдвинула кандидатом в «премьеры» Харадиная. Демократическая партия Косово, близкая «президенту» Хашиму Тачи, предложила на премьерский пост бывшего главу спецслужбы ОАК, нынешнего парламентского «спикера» Кадри Весели. Вице-премьер и влиятельный полевой командир Фатмир Лимай со своей партией NISMA сформировал коалицию с миллионером, бывшим «президентом» и главой косовского «МИД» Беджетом Паколли и его «Альянсом за Новое Косово». В этой ситуации независимые эксперты уже неоднократно предупреждали о возможных махинациях выборах со стороны нынешнего руководства края из рядов ОАК.

Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово назначены на 6 октября.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 25.09.19

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