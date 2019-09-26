Предвыборная дискриминация: в Косово запретили ТВ для сербской партии

Партии «Сербский список», которая представляет на предстоящих парламентских выборах в самопровозглашенной республике Косово интересы сербского населения, запретили трансляцию предвыборного ролика на канале Радио-Телевидения Косова.

По мнению руководства телеканала, слоган – «Когда Сербия зовёт, я отдаю свой голос» – противоречит закону о «выборах», от которых уже отстранены избиратели с сербскими паспортами.

В заявлении «Сербского списка» отмечается, что от партии «потребовали убрать часть слогана или заменить на «Когда Косово зовет», так как «это обращение к закону, но не толкование». Тем не менее, «Сербский список» решил ничего не менять, а отказ в трансляции оценил как выпад против свободы слова и прав сербского народа в Косово и Метохии.

В сообщении партии подчеркивается, то «Сербский список» представляет сербский народ в Косово и Метохии и лоялен к своей стране Сербии, без поддержки которой не стал бы принимать участие в «выборах». «Сербский список» во время заседаний в парламенте Приштины будет отстаивать интересы сербского народа и Сербии, а не самопровозглашенной республики Косово», – заявили в партии.

Напомним, накануне в косовский «Центризбирком» объявил о начале кампании по досрочным «выборам» в «парламент» самопровозглашенной республики. Голосование намечено на 6 октября. Согласно решению приштинских властей, права голоса лишены жители края с сербскими паспортами.

Приштина, Катарина Лане

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