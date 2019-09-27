Косовские политики готовят захват сербской Северной Митровицы

Косовские политики после завершения досрочных «парламентских выборов», которые намечены на 6 октября без участия местных жителей с сербскими паспортами, намерены оккупировать Северную Митровицу, где проживает сербское население. Об этом публично заявил лидер Демократической партии Косова Кадри Весели во время визита в село Брджани неподалеку от Северной Митровицы.

«Мы начнём объединение Митровицы вместе с храбрыми жителями Брджан! Мы многим пожертвовали, чтобы освободить Косово, и хотим теперь объединить Митровицу!» – цитирует его слова «Балканист.ру».

Ранее Весели заявлял, что его партия одержит убедительную победу, так как «за Демократическую партию проголосует каждый, кто приветствует евроатлантическую интеграцию и выступает за американскую поддержку Косова».

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 27.09.19

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