Предвыборная «агитация» по-косовски: албанцы жгут дома сербов

В общине Клина, находящейся в Косово и Метохии, сегодня около полуночи произошло ЧП: был сожжен дом очередной сербской семьи. В Белграде назвали этот инцидент «актом устрашения».

Как передает «Косово онлайн», дом семьи Конич находится в посёлке, где проживает еще четыре сербские семьи. На место ЧП выезжали полицейские и пожарные расчёты. К трем часам утра пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Комментируя этот инцидент, директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич расценил этот инцидент как «акт устрашения и без того немногочисленного сербского населения, оставшегося в тех местах».

Он также обратился к албанским властям края с призывом не использовать в предвыборной кампании методы разжигания межнациональной розни. «Мир должен знать, что спустя двадцать лет после окончания вооружённого конфликта в Косово и Метохии, тут продолжают жечь сербские дома, и этот регион все ещё охвачен экстремизмом и ненавистью», – заявил Джурич, подчеркнув, что в этом доме сербской семьи, как и во многих предыдущих подобных случаях, причиной пожара стал поджог.

«Только в этом районе за минувший год таких поджогов было более десяти. Кроме того, происходят нападения на сербов. Речь идёт не о случайных инцидентах, а о продуманном криминальном сценарии», – констатировал директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии.

Напомним, в самопровозглашенной республике объявлены досрочные «парламентские выборы». От их участия отстранены жители края с сербскими паспортами.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 27.09.19

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