«Я не отрекусь»: сербская оппозиция «мечется» между гей-парадами

Сербская оппозиция пытается привлечь на свою сторону жителей страны с помощью оригинальных методов. Партии «Новая Сербия» и «Двери» во главе с одним из лидеров коалиции «Союз за Сербию» Бошко Обрадовичем придумали «мифический» гей-парад, чтобы заявить о своей приверженности семейным ценностям, передает «Балканист.ру».

Отделение движения «Двери» в городе Чачак опубликовало заявление, из которого следовало, что якобы получены сведения о тайно готовящемся гей-параде под лозунгом «Я не отрекусь». Оппозиционеры призвали граждан в пятницу, 27 сентября, выйти на контр-акцию. После шествия по улицам города, в котором приняло участие несколько сотен человек, Обрадович сообщил журналистам, что горожане, участвуя в контр-параде, «защитили традиции, семейные ценности и предотвратили проведение антихристианской манифестации».

На вопрос журналиста, что удалось «предотвратить», если власти города ранее заявили, что проведение гей-парада даже не было заявлено, Обрадович ответил, что подобные заявления звучали «в десяти других городах Сербии, где парады ЛГБТ в этом месяце были». «У нас была информация, что что-то подобное готовится и в Чачаке. Мы хотели показать, что большинство жителей города придерживаются своих православных традиций и считают, что такая провокация не приветствуется», – сказал Обрадович.

Сербская Молодежная инициатива по правам человека назвала эти заявления «типичным» распространением лжи и ненависти «через ложные новости». «Движение Двери придумывает новости и обманывает граждан, чтобы создать ненависть и нетерпимость, которые всегда были его единственной политикой. Караван «Я не отрекусь», в рамках которого состоялись мини-парады на центральных улицах девяти городов, был завершен в гей-парадом в Белграде 15 сентября, и его проведение в городе Чачак даже не было запланировано», – говорится в обращении Молодежной инициативы по правам человека.

Комментируя эти события вокруг «мифического» гей-парада, глава города Чачак Милун Тодорович заявил, что таким образом сербская оппозиция пытается набрать политические очки. «Настоящая причина лжи воображаемого мероприятия ЛГБТ, заключается в том, чтобы возбудить ненависть, собрать как можно больше людей на так называемой «семейной прогулке» и таким образом продемонстрировать силу движения «Двери». Я говорю так называемую «семейную прогулку», потому что каждому нормальному семейному человеку не требуется приглашение какой-либо политической партии, чтобы прогуляться с членами своей семьи», – подчеркнул Тодорович.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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