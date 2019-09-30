Предвыборная истерия: косовские албанцы демонизируют кандидатов-сербов

Досрочные «выборы» в косовский «парламент» завершаются скандалом. В отсутствие других аргументов против партии «Сербский список», представляющей интересы проживающих в крае сербов, политические оппоненты перешли на истерическую риторику, передает «Балканист.ру».

В частности, лидер коалиции «Свобода» и кандидат в «премьер-министры» Ненад Рашич назвал сербскую партию политическим монстром в своем предвыборной ролике, снятом в Призрене у Храма Христа Спасителя. «Только с помощью вашего голоса мы сможем отречься от этого политического монстра – «Сербского списка!», – заявил косовский политик.

Ранее Рашич заявлял, что собирается активно привлекать голоса албанских избирателей, чтобы уменьшить влияние «Сербского списка».

Напомним, в самопровозглашенной республике объявлены досрочные «парламентские выборы». Голосование намечено на ближайшее воскресенье, 6 октября. От участия в них отстранены жители края с сербскими паспортами.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 30.09.19

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