«Политический террор» на 3 млн евро: косовские сепаратисты получили финансовую поддержку Запада

Предстоящие 6 октября досрочные «выборы» в косовский «парламент» будут сопровождаться серьезными нарушениями и фальсификациями. Как заявил президент Сербии Александр Вучич, для осуществления «политического террора» косовские албанцы используют финансовую поддержку западных государств.

«Три миллиона евро были выделены для покупки сербских голосов. Не случайно Альбин Курти и другие албанцы сказали – мы будем с сербами, но без Сербии. Они пытаются сделать себе подходящих сербов, для которых Сербия – это запретное слово. Они думают, когда во власть придут послушные сербы, такие как Рада Трайкович, Сербия должна будет признать независимое Косово, потому что они будут требовать это от нее», – заявил Вучич в эфире сербской государственной телерадиокомпании РТС.

Вместе с тем глава государства обратил внимание, что иностранные государства хотят управлять Косово, а Сербия им мешает – поэтому их представители ведут кампанию против «Сербского списка», который координирует свои действия с Белградом.

Как сказал Вучич, партия «Сербский список», которая представляет интересы сербского населения края, стала объектом настоящего политического террора, организованного органами так называемого государства Косово при поддержке части мирового сообщества. «И этот террор состоит в следующем – только представители «Сербского списка» не могут получить поддержку от кого-либо из другой страны. Албанцам могут оказывать поддержку и депутаты Бундестага, и многие другие. Только сербам запрещено поддерживать свой «Сербский список», – констатировал Вучич.

Президент Сербии напомнил, что в Косово был запрещен показ предвыборного видеоролика «Сербского списка» со слоганом «Сербия зовет». «И это не призыв к ненависти, как в роликах партии Рады Трайкович и [Ненада] Рашича, где на албанском языке говорится, что «Сербский список» является монстром. В то же время, когда они снимают свои ролики, они снимают их перед сербской Церковью, которой они не дают быть сербской Церковью, а используют ее как общественный туалет», – подчеркнул Вучич и обратился к косовским сербам с призывом проголосовать именно за «Сербский список».

«Придите на выборы как можно большим числом, потому что голосуем за своё выживание в Косово и Метохии, за свои домашние очаги, голосуем за сербские зарплаты в школах и больницах, потому что все это будет отменено, если не будет услышан голос «Сербского списка». Сербия зовёт, и я прошу людей проявить ответственность и серьезность», – заключил Вучич.

Напомним, на 6 октября намечены «выборы» в косовский парламент. От голосования отстранены жители края с сербскими паспортами.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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