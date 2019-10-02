Вопреки препонам Запада: Совбез ООН заслушает доклад по косовской проблеме

Заседание Совета Безопасности (СБ) Организации объединенных наций (ООН) на 31 октября будет посвящено проблеме Косово и Метохии. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. По его словам, Белграду удалось договориться с ЮАР, которая в этом месяце возглавляет СБ ООН, заслушать доклад Генерального секретаря ООН по Косово.

«После проволочек, которые устроила Великобритания, сербская делегация смогла вернуть порядок заседаний в прежнее русло, и тема Косово уже стоит в повестке 31 октября», – цитирует «Балканист.ру» интервью Дачича сербской РТС.

Министр подчеркнул, что Сербия продолжит кампанию по отзыву признаний суверенитета самопровозглашенной республики Косово, и отметил, что «истерика Приштины только вдохновляет его и показывает, насколько нелегитимно желание косоваров быть признанными как суверенное государство». «Мы свою работу продолжим, она ещё не закончена. Наша задача – принудить Приштину к компромиссу», – сказал Дачич.

Глава сербской дипломатии также прокомментировал предстоящие «выборы» в косовский «парламент», которые запланированы на 6 октября. Он заявил, что необходимо привлекать внимание международной общественности к манипуляциям Приштины с сербскими голосами, о которых предупреждал президент Сербии Александр Вучич. «Кое-кто очень хочет, чтобы в приштинский «парламент» попали представители тех сербов, которые выступают против государственной политики Сербии. Этим они могли бы закрепить легитимизацию суверенитета самопровозглашенной республики Косово», – сказал Дачич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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