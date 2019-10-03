Давление, шантаж и угрозы: громкий политический скандал в США может аукнуться на Балканах

В Вашингтоне разгорается громкий политический скандал, который может «перевернуть» американскую политику на Балканах. Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил конгрессмена Элиота Энджела, выступающего за независимость Косово, в давлении, шантаже и угрозах в адрес сотрудников Госдепартамента, передает «Балканист.ру».

Формальным поводом этого заявления стало требование импичмента президента США Дональда Трампа. Как пишет сербская газета «Вечерние Новости», благодаря этому скандалу стало известно о методах, которые годами используют лоббисты косовских албанцев, занимающие ключевые посты в американской администрации. Помпео в открытом письме, которое он опубликовал в своём твиттере, обвинил Энджела, возглавляющего Комитет по внешнеполитическим делам Палаты представителей, в давлении на сотрудников госдепартамента с помощью допросов и угроз.

Как отмечается в публикации, разногласия по поводу внешней политики США на разных фронтах, в том числе и по поводу косовской проблемы, давно существуют между Госдепартаментом и Конгрессом. Самая известная история, с помощью которой конгрессмен Энджел создает негативный образ сербов, это обвинение сербских военных в изнасиловании 20 000 албанок во время вооружённого конфликта в Косово и Метохии.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, комментируя это письмо Помпео, отметил, что скандал свидетельствует, в том числе, о возможном давлении на дипломатов других стран. «Если он (Элиот Энджел) такое давление оказывает на сотрудников Госдепартамента, можете себе представить, что он творит с дипломатами других стран, навязывая им свою точку зрения по Косово и Метохии?! Он получил от Приштины миллионы долларов для того, чтобы лоббировать её интересы, потому что за него голосуют албанцы, живущие в США», – пояснил глава сербской дипломатии.

Сербский политолог Драгомир Анджелькович считает, что против Трампа в Конгрессе выступают албанские лоббисты и сторонники независимости Косово. «Сербская диаспора в США могла бы помочь Трампу, как и он нам, так как ясно, что, то лобби, которое действует против него, нацелено против нас и действует с помощью лжи и манипуляций», – считает аналитик.

Эксперт в области международных отношений Неманя Старович полагает, что влияние Майкла Помпео в Госдепе растёт, и его уже считают самым сильным политиком в администрации ещё со времен госсекретаря Генри Киссинджера. «В этом смысле недавняя встреча президента Сербии Александра Вучича и секретаря Госдепа Майкла Помпео очень важна для лучшего понимания интересов Сербии американской администрацией. Задача нашей дипломатии – увести Приштину под крыло демократов, в клан неприятелей Трампа. Это бы могло мотивировать ближайшее окружение американского президента отключить автопилот, с помощью которого США управляют политикой на Балканах ещё со времен Билла Клинтона», – отметил Старович в интервью порталу «Вечерние Новости».

Как считает директор Фонда прогрессивной политики и руководитель проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко, эта ситуация может оказаться полезной и для Сербии, и для России. «Во внутренней политике США сейчас происходят интересные вещи, которые положительно скажутся на развитии демократии в этой стране. Впервые за многие десятилетия вскрываются факты коррумпированности американских парламентариев, представителей Сената, Конгресса США, которые зарабатывали деньги на лоббировании тех или иных политических акторов других стран», – обратил внимание эксперт.

По его оценке, великая американская демократия щедро подпитывается финансовыми вливаниями тех «маленьких, но гордых» стран, чьи лидеры стремятся обрести в лице Запада мощного покровителя. «Они помогают Украине, самопровозглашенной республике Косово, и делают это не бесплатно! Глупо и наивно считать, что все эти демократы лоббируют интересы косовских боевиков и украинских неонацистов просто так. У них огромная доля, там делаются откаты и заносы, причём через тридцать три посредника, и это работает на долгосрочную перспективу отношений. Откат случается не сразу после выделения денег, а через год-два, например, и таким образом складываются долгие отношения», – считает Бондаренко.

«Это и есть настоящая американская коррупция, которая сожрет их американскую систему и самого президента. Трамп это прекрасно понимает, поэтому он и пытается её вскрывать. В этом смысле его интересы, интересы России и Сербии сходятся. Нужно поразить коррупционную машину американской, преимущественно демократической (в партийном смысле) системы», – заключил политолог.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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