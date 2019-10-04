Албанизация Балкан: «выборы» в косовский «парламент» вышли на финишную прямую

Сегодня президент Сербии Александр Вучич провел встречу с представителями партии «Сербский список», которая защищает интересы сербского населения в Косово и Метохии. Выборы в «парламент» самопровозглашенной республики Косово состоятся в ближайшее воскресенье, 6 октября.

«Сербский список» вел предвыборную кампанию в тяжелейших условиях провокаций и преследования со стороны приштинских властей, которые запретили голосование жителям края с сербскими паспортами. Позже предвыборный ролик партии был снят с эфира за слоган «Отдай свой голос, когда Сербия зовёт!», чтобы оттянуть голоса «Сербского списка» в пользу подконтрольной Приштине псевдопатриотичной сербской «Свободы», которая призывала голосовать за себя албанцев и назвала политических оппонентов монстрами.

«В этой кампании вы могли наблюдать жесточайшую и грязную игру, которую вели четыре албанских партии против «Сербского списка» не только на территории Косово и Метохии. Они говорили, что нужно вести диалог с сербами, но не с Сербией, и запретили въезд нашим политикам в Косово. Никто из нас не смог приехать поддержать сербский народ», – отметил президент Сербии.

По его оценке, цель оппонентов – «ослабить Сербию. «Но люди знают, сколько мы инвестируем денег в нашу южную окраину Косово и Метохию. Они знают, насколько Сербия сильнее сейчас, чем десять лет назад, поэтому нападают на нас», – заявил Вучич.

Комментируя ход предвыборной кампании в Косово, политолог Григорий Миронов выказал опасения, что западные менторы Приштины с попустительства международных организаций могут использовать выборы для новых провокаций против Сербии.

«Россия внимательно следит за ситуацией в Косово, так как западные страны могут использовать эту подконтрольную им территорию для «расшатывания» всех Балкан. Кураторам косовских властей не выгодно, чтобы на этой территории был мир, и они продолжают поддерживать там межнациональный конфликт. С целью, если понадобится, отвлечь туда внимание России от других важных международных проблем», – считает эксперт.

При этом Миронов обратил внимание, что «косовские власти проводят откровенную фашистскую политику по отношению к сербскому меньшинству». «Сербы для Приштины – граждане второго сорта, которых выдавливают из этого искусственного государственного образования, а славян-мусульман албанизируют. Конечно, для Сербии важно занять как можно больше мест в местном парламенте, тогда, как мне кажется, Белград сможет влиять на этноцид, творящийся против косовских сербов», – считает российский политолог.

Москва, Катарина Лане

Москва. Другие новости 04.10.19

Сербские радикалы заступились за Россию в ПАСЕ. / Шеф сербской дипломатии: Путин бы спас Югославию от разгрома. / Албанцы закрыли Косово для сербских госслужащих и журналистов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»