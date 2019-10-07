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Понедельник, 7 октября 2019, 11:39 мск

Новости Балканы

Неожиданно: сторонники нормализации отношений с Сербией набрали большинство в парламент Косово

По итогам досрочных парламентских выборах в Косово, состоявшихся в воскресенье, 6 октября, победу одержали политические силы, выступающие за возобновление диалога о нормализации отношений с Сербией. Лидерами оказались партии «Самоопределение», за которую проголосовали 26% избирателей, и Демократическая лига Косово с 25% поддержки, Среди сербского населения абсолютную победу одержал «Сербский список», передает «Балканист.ру».

Находившаяся с 2007 года у власти Демократическая партия Косово действующего «президента» Косово Хашима Тачи, основанная как политическое крыло воевавшей против сербов Армии освобождения Косово, набрала лишь 21% и признала свое поражение. Также в числе проигравших оказался и входивший в правящую коалицию «Альянс за будущее Косово» бывшего косовского «премьера» Рамуша Харадина, за который проголосовали 12% косоваров.

Вместе с тем поддерживаемый белградскими властями «Сербский список» одержал убедительную победу во всех десяти общинах с сербским большинством, набрав там 98% голосов избирателей. В новом парламенте самопровозглашенной республики Косово защищать интересы проживающих в крае сербов будут 10 депутатов от «Сербского списка».

Комментируя итоги выборов, президент Сербии Александр Вучич заявил, что для него это «одна из самых ценных побед, потому что заслужена в тяжелейших условиях, когда представители различных международных организаций и многих стран сделали всё возможное, чтобы, как они говорят, разрушить монополию «Сербского списка» и Белграда, нередко отмечая «зловредное влияние Белграда». «Потому что всё, что связывает Косово с остальной Сербией, для них «зловредно», – добавил Вучич.

Внеочередные парламентские выборы в Косово были назначены после того, как 19 июля «премьер-министр» самопровозглашенной республики и лидер «Альянса за будущее Косово» Рамуш Харадинай ушел в отставку в связи с вызовом на допрос в Специальный трибунал в Гааге. Бывший полевой командир, подозреваемый в совершении военных преступлений против сербского населения, занимал пост главы косовского правительства с 2017 года. Через месяц после отставки Харадиная парламент Косово объявил о самороспуске.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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