Радикализация Косово: результат политики евробюрократов

Высокий результат на досрочных парламентских выборах партии «Самоопределение» Альбина Курти, который известен своими экстремистскими высказываниями о необходимости создания на Балканах «Великой Албании», стал результатам целенаправленной политики европейских политиков. Как считает российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, в этих условиях стабилизации ситуации на Балканах ждать не приходится.

«Россия не признает государственность самопровозглашенной республики Косово, не признает легитимность проходящих там выборов и политиков, приходящих к власти в этом квазигосударстве. За все, что там происходит, несут ответственность евробюрократы, которые упрямо и целенаправленно в очередной раз подтверждают официальный мандат ультранационалистов в самопровозглашенной республике Косово», – подчеркнул политолог, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Евробюрократы не могут не понимать, кого они поддерживают, они прекрасно отдают себе отчёт, к чему ведёт их политика, а ведёт она совсем не к тем вещам, о которых они говорят», – констатировал Мартынов, отметив, что эта политика не приведёт к миру на Балканах.

Как сообщал «Новый День», по итогам досрочных парламентских выборов партия «Самоопределение» набрала 26% голосов избирателей. На втором месте Демократическая лига Косово с 25% поддержки. Находившаяся с 2007 года у власти Демократическая партия Косово действующего «президента» Косово Хашима Тачи, основанная как политическое крыло воевавшей против сербов Армии освобождения Косово, набрала лишь 21% и признала свое поражение. Также в числе проигравших оказался и входивший в правящую коалицию «Альянс за будущее Косово» бывшего косовского «премьера» Рамуша Харадина, за который проголосовали 12% косоваров. Среди сербского населения абсолютную победу одержал «Сербский список», десять представителей которого войдут в новый состав косовского «парламента».

Москва – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Москва – Приштина. Другие новости 07.10.19

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