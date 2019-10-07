Лидеры России и Сербии договорились о встрече

Президент Сербии Александр Вучич и российский лидер Владимир Путин договорились провести до конца года встречу в Москве. Об этом сообщила администрация сербского президента по итогам телефонного разговора глав государств.

Сербский президент поздравил Путина с днем рождения и выразил благодарность российскому лидеру за внимание к развитию отношений двух стран, а также за слова поддержки в вопросе сохранения территориальной целостности и суверенитета Сербии, переданные министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН.

«Президент Вучич и президент Путин договорились до конца года встретиться в Москве и обменяться мнениями по самым важным вопросам, особенно по Косово и Метохии. Президент Путин сказал президенту Вучичу, что следит за его деятельностью и хорошо понимает, что Сербия находится в сложной ситуации, и готов оказать помощь», – говорится в сообщении.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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