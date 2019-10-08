Недемократично: «бойкоты» сербской оппозиции ведут в тупик

Действия сербской оппозиции, блокирующей работу парламента страны и выступающей за бойкот предстоящих выборов в Скупщину, не являются проявлением демократии. Об этом заявил председатель Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, комментируя запланированные по его инициативе переговоры оппозиционеров и представителей власти в сербском парламенте 9 и 10 октября.

Макаллистер подчеркнул, парламент является естественным местом для демократических дебатов, для принятия законов и продолжения движения Сербии в Евросоюз. По его оценке, бойкоты, которые инициирует сербская оппозиция, «сложно квалифицировать как демократическое решение».

В интервью изданию Blic европейский парламентарий выразил надежду, что политические силы Сербии быстро найдут совместное решение для выхода из нынешней ситуации, когда оппозиция бойкотирует работу парламента страны и призывает к бойкоту выборов. Он считает, что выход из нынешнего «застоя» может быть только через новый парламент, а легитимность и сила этого парламента будут зависеть от усилий всех политических деятелей по созданию условий для проведения демократических выборов.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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