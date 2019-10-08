Несмотря на оглушительную победу: в новое «правительство» Косово не пустят «Сербский список»

В новом косовском «правительстве», которое намерено сформировать движение «Самоопределение», не будет представителей партии «Сербский список», несмотря на поддержку 98% избирателей в сербских общинах на досрочных выборах в «парламент». Об этом заявил претендент на пост «премьер-министра» Косово – лидер «Самоопределения» Альбин Курти, передает «Балканист.ру».

В интервью телекомпании N1 политик подчеркнул, что косовское «правительство» будет формироваться совместно с теми сербскими партиями и движениями, которые не входят в коалицию с «Сербским списком», потому что «эта партия – синоним государства Сербия». «В нашей Конституции сказано, что в нашем правительстве должен быть хотя бы один министр из сербской общины, но в ней не написано, что он должен быть из «Сербского списка». Это означает, что мы сфокусируем наши приоритеты на нацменьшинстве как на сообществе, а не партии», – заявил Курти.

В Белграде крайне негативно оценили это заявление. В частности, директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич назвал Курти «великоалбанским шовинистом». «Он не хочет разговаривать с демократически избранными представителями сербов? Спасибо ему! Это сэкономило нам время и энергию, чтобы объяснить миру, что он – великоалбанский шовинистский экстремист, который пренебрегает основными демократическими принципами, мечтает об уничтожении сербов и Сербии и тратит всю свою жизнь на ненависть и мечты о Великой Албании и независимом Косово, которые никогда не сбудутся», – заявил Джурич.

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии также указал, что Курти собирается договариваться с теми, кто набрал лишь 0,08% голосов, и даже не хочет слышать тех, за кого на выборах проголосовали 98 % косовских сербов. «Пусть никто в Сербии не испытывает опасные иллюзии о Курти как о новом лидере, который сменит воинствующее поколение албанских политиков», – подчеркнул Джурич.

По его словам, Курти является «сепаратистом над сепаратистами», который всю свою жизнь ведет войну и борется за создание Великой Албании и последние два с половиной десятилетия сражается исключительно с Сербией.

Приштина – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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