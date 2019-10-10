«Бульдожья хватка»: российский дипломат раскрыл косовские планы США

Позитивных перемен для возобновления диалога Белграда и Приштины по косовской проблеме не просматривается. Как считает посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, назначение Вашингтоном новых специальных представителей – это внешняя атрибутика, в самой позиции США по Косово коренным образом ничего не поменялось

Комментируя кадровые перестановки в американском дипломатическом корпусе, российский посол в интервью сербскому порталу «Вечерние новости» пояснил, что назначение посла США в Германии Ричарда Гренела, который наряду с Мэтью Палмером станет исполнять задачи посредника в переговорах по косовской проблеме, вряд ли измени ситуацию. По словам Боцана-Харченко, Гренела считают «малым Трампом» из-за его «бульдожьей хватки» в стиле американского президента. «Назначение новых специальных представителей – это внешняя атрибутика, в самой позиции США по Косово коренным образом ничего не поменялось», – отметил российский посол, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По оценке дипломата, «Брюссель сам сложил с себя полномочия лидера в переговорах, позволив Приштине блокировать ранее достигнутые договорённости, вводить таможенные пошлины на сербские товары, безнаказанно подрывать диалог и заводить его в тупик», что позволило США перехватить инициативу.

«Если существует желание возобновить диалог, нужно в первую очередь прислушаться к оправданным и неоднократно озвученным требованиям Сербии. И это пункт, на который нужно обратить первостепенное внимание», – подчеркнул Боцан-Харченко.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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