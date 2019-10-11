Новая провокация: сербская оппозиция обвинила президента страны в организации хакерской атаки

Сербская оппозиция организовала очередную провокацию. Лидер оппозиционного движения «Двери» Бошко Обрадович заявил о хакерской атаке на учетные записи и официальную страницу движения в социальной сети Facebook, которую якобы организовал лично президент Сербии Александр Вучич. Судя по оценке экспертов, это обвинение является очередным политическим маневром для отвлечения внимания о финансовых скандалов, в которых фигурируют лидеры оппозиции, передает «Балканист.ру».

«В настоящее время происходит нападение на главную страницу сербского движения «Двери» в Facebook той же преступной группой, которая ранее сняла все средства со счета движения. Помимо финансового ущерба, удар пришелся на единственный серьезный медиа-ресурс, которым мы как оппозиционное движение располагаем», – отметил Обрадович.

В сообщении на официальном сайте движения «Двери» говорится, что сербские оппозиционеры намерены сохранить свой аккаунт в Facebook, который, как они утверждают, насчитывает более 170 000 подписчиков. «Мы предпримем все меры, чтобы вернуть страницу под наш контроль и еще раз сказать тем, кто всем этим руководит из Нью-Йорка по приказу Александра Вучича, что идея, которая движет людьми больше 20 лет, не может быть подавлена никакими репрессиями», – говорится в заявлении движения «Двери».

Между тем, эта информация расходится с общедоступными данными Facebook, согласно которым на страницу оппозиционного движения подписаны меньше 30 тысяч пользователей. Ещё большие сомнения вызывают обвинения в адрес президента Сербии, который якобы руководит хакерами из Нью-Йорка. Комментируя эту ситуацию, политический аналитик Владимир Джуканович высказал мнение, что лидер «Дверей» таким заявлением пытается отвлечь внимание общественности от начавшегося расследования о махинациях с деньгами, выделенными из бюджета на проведение предвыборной кампании.

«Двери под руководством Бошко Обрадовича превратились в организованную криминальную группировку, которая занимается исключительно зарабатыванием денег. Многих из них поймали на том, что они переводили деньги, предназначенные для предвыборной кампании, на свои частные счета. И сейчас они выдумывают небылицы, чтобы выставить себя жертвами и отвлечь внимание от своих темных дел», – пояснил эксперт.

Он также обратил внимание, что «господин Обрадович возомнил себя важным и значительным, а на самом деле речь идёт о человеке, свернувшем с пути патриотизма и чести к американскому посольству». «К сожалению, связавшись с Драганом Джиласом, лидером «Союза за Сербию» и медиа-олигархом, в надежде на прибыль, пытаясь протолкнуть идею бойкота парламентских выборов, он постоянно терпит неудачи, поэтому Бошко Обрадович в отчаянии решил изобразить жертву. Он замарался в связях с криминалом, близким к американскому посольству, и из этой истории ему будет трудно выйти в белом пальто», – подытожил Джуканович.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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