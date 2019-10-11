Последние события в самопровозглашенной республике Косово, где по итогам парламентских выборов пришли к власти радикальные проалбанские политические силы, не внушают оптимизма. Как считает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, «противостояние Белграда и Приштины усилится».

«Не исключено, что градус напряжения скажется на безопасности в регионе. Нельзя исключать новые конфликты в северной части Косова, а также вероятно крайне тяжелая судьба ожидает сербские анклавы в дальних районах края», – сказал Соловьев.

Напомним, победившая на парламентских выборах партия «Самоопределение» во главе с Альбином Курти выступает за единое Косово в составе Албании. У будущего «премьер-министра» в новом кабинете уже стоит государственный албанский флаг.

Сегодня Альбин Курти заявил, что намерен отправить в отставку «президента» Косово Хашима Тачи за слишком «гибкую» позицию по отношению к Сербии.

Москва, Катарина Лане

Москва. Другие новости 11.10.19

Новая провокация: сербская оппозиция обвинила президента страны в организации хакерской атаки. / «Самая большая проблема»: косовскому «президенту» угрожает отставка. / «Или договоримся, или продолжим уничтожать друг друга»: президент Сербии подтвердил позицию по косовской проблеме. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»