В Приштине готовы объявить партию косовских сербов террористической организацией

Косовские историки из «Али Хадри» требуют от властей самопровозглашенной республики признать террористической организацией политическую партию «Сербский список», которая представляет интересы сербского народа в крае и пользуется большой популярностью, получив 96% голосов на последних «парламентских выборах» в сербских общинах.

В своем заявлении организация историков сообщила, что весьма обеспокоена известием, что 26 членов «Центральной избирательной комиссии» якобы были отравлены содержимым конвертов, полученных ими из Сербии. Члены «Али Хадри» требуют провести расследованием, а также настаивают на объявлении партии «Сербский список» антиконституционной и террористической организацией.

Президент Сербии Александр Вучич уже назвал эту новость провокацией. «Они говорят, что члены ЦИК отравлены, в то время как не отравлен ни один серб из комиссии. Они сами не знают, что ещё выдумать, чтобы навредить «Сербскому списку», – подчеркнул сербский лидер.

В разговоре с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко Вучич также сообщил, что попытки аннулировать победу «Сербского списка» на косовских выборах приведет к катастрофическим последствиям в отношениях сербов и албанцев Косово и Метохии. «Сербов пытаются выдавить из государственных органов, это значит, что они не смогут защищать свою свободу. Мы приближаемся к катастрофе», – заявил президент Сербии.

В то же время Вучич высказал слова благодарности России за помощь. «Нам важна жёсткая позиция России в вопросе сохранения территориальной целостности и суверенитета Сербии. Спасибо Вам и президенту Путину за поддержку, Ваш визит усилит наши политические и экономические отношения», – обратился президент Сербии по-русски к спикеру верхней палаты российского парламента.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 14.10.19

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