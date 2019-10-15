«Я не знал, что существует такой яд»: президент Сербии ответил на обвинения в отравлении членов косовской «ЦИК»

Провокацию косовских властей с отравлением албанских представителей «Центральной избирательной комиссии» («ЦИК») самопровозглашенной республики необходимо тщательно расследовать. Об этом заявил сегодня президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцаном-Харченко, передает «Балканист.ру».

Как сообщалось ранее, после безоговорочной победы в сербской общине партии «Сербский список» на парламентских выборах в Косово приштинские власти стремятся нивелировать ее успех. На днях было заявлено, что члены «ЦИК» якобы были отравлены содержимым конвертов, присланных из Сербии. При этом никто из сербских членов избирательной комиссии не пострадал.

«Я не знал, что существует яд, который избирательно действует по национальному признаку», – заявил президент Сербии, комментируя обвинения приштинских властей.

Вучич сообщил послу России, что будет настаивать на расследовании этой провокации. «Необходимо выявить тех, кто причастен к этой лжи, и наказать обманщиков», – заключил он.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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