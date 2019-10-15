Победа сербской дипломатии: Приштина не сможет легализоваться через Интерпол

В последние минуты перед заседанием Генеральной Ассамблеи Интерпола в столице Чили приштинские власти отозвали свой запрос на вступление в эту организацию. Уведомление направил бывший «премьер-министр» Косово Рамуш Харадинай, указав в качестве причины только что состоявшиеся «парламентские выборы».

Эксперты называют это событие победой сербской дипломатии и России: накануне Белград мобилизовал своих дипломатов по всему миру, чтобы остановить попытки косовских албанцев легализовать свое квази-государство. Как считает российский политолог Максим Чирков, теперь можно ожидать новых провокаций Приштины при поддержке «старших товарищей» с Запада.

«В этом раунде поединка дипломатий сейчас счёт ведём мы. Благодаря активной работе сербских представителей и жёсткой позиции России по поводу независимости Косово, удалось сделать так, что Приштина отозвала свой скандальный запрос. Не скажу, что это стало неожиданностью, они ранее допускали такую возможность. Я считаю, что они в любом случае не нашли бы поддержки и не были бы приняты в Интерпол», – сказал эксперт.

Между тем, по оценке Чиркова, геополитическое противостояние западных сил в отношении России и Сербией может обостриться. «После таких дипломатических побед стоит ожидать ответного хода противника, поэтому Сербии необходимо быть готовой к разным вариантам развития событий», – предупредил политолог.

Сантьяго, Катарина Лане

Сантьяго. Другие новости 15.10.19

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