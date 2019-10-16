Сергей Миронов: Косовские албанцы цинично нарушают права сербов

Демонстративное молчание мирового сообщества привело к циничному и безнаказанному нарушению международных норм и прав сербского населения Косово и Метохии со стороны косовских албанцев. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, комментируя последние события в косовском крае, в том числе полицейскую спецоперацию в сербской общине.

Российский политик осудил провокации Приштины, пытающейся любыми способами выдавить сербов из края. «Сербский народ, проживающий в Косово и борющийся там за выживание в окружении неприятелей, после парламентских «выборов», на которых единодушно проголосовал за партию «Сербский список», рискует остаться без своих представителей во власти. Этот казус может произойти только потому, что в законной защите прав сербов на территории Косово не заинтересованы косовские албанцы, ненавидящие Сербию и создавшие свое марионеточное квази-государство, которое находится на поводке у западных наставников. Если «правительство» непризнанного нами «государства» Косово будет сформировано еще и без представителей тех, кого выбрали косовские сербы, то эта ситуация тем более не будет иметь ничего общего с тем, что вправе называться легитимными политическими процессами», – заявил Миронов, комментируя попытки Приштины не допустить сербскую партию в парламент самопровозглашенной республики.

«Я считаю недопустимым демонстративное молчание и попустительство мирового сообщества, которое привело к тому, что косовские албанцы цинично и безнаказанно нарушают международные нормы и права сербов, проживающих в Косово и Метохии», – подчеркнул политик.

При этом он обратил внимание, что «в рамках Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН Россия считает Косово и Метохию неотъемлемой частью Сербии и не признает суверенитет самопровозглашенной республики Косово». «Однако то, что мы не признаем легитимность событий, происходящих на политической арене так называемой «Республики Косово», не значит, что мы не следим за ними», – отметил Миронов.

Москва, Катарина Лане

Москва. Другие новости 16.10.19

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