Посол Сербии анонсировал поставку российских средств ПВО на Балканы

Россия поставит в Сербию противовоздушное ракетное оборудование различных типов систем ПВО в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» посол Сербии в Москве Мирослав Лазански. Об этом заблаговременно поступит официальное заявление», – уточнил он.

По данным источника «Интерфакса», речь идет о поставках о зенитных ракетно-пушечных комплексах (ЗРПК) «Панцирь-С», которые предназначены для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью.

Говоря о военно-техническом сотрудничестве Москвы и Белграда, сербский дипломат также отметил, что до конца года из России в Сербию поставят два из четырех вертолетов Ми-35, в начале следующего года – вертолеты Ми-17. «У нас тесное сотрудничество с Российской Федерацией по вопросам покупки крупной военной техники. Бывало также, что РФ в качестве дотаций предоставляла Сербии определенную военную технику. Мы договорились о покупке четырех вертолетов Ми-35 и трех вертолетов Ми-17. Раньше мы уже закупили два Ми-17 и до этого располагали одним Ми-17. Таким образом, у нас в общем будет шесть вертолетов Ми-17», – сказал Лазански.

Отвечая на вопрос о планах строительства в Сербии центра по ремонту вертолетов российского и советского производства, Лозански сказал, что сейчас ремонт военных вертолетов Ми-8 и частично – Ми-17 ведется на белградском заводе «Мома Станойлович».

«Несмотря на высокое качество работы этого завода, все равно требуются дополнительные инвестиции для того, чтобы он мог обслуживать все типы вертолетов. Проблема заключается в том, что Сербия не располагает большим количеством российских вертолетов. Но советские и российские вертолеты находятся в соседних странах, являющихся членами НАТО, таких как Болгария, Македония, Румыния, Венгрия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория. Вернее, Босния и Герцеговина и Македония пока еще не вступили в НАТО, но остальные являются полноправными членами организации и речь идет о решении политического характера насчет ремонта. Мы не знаем, захотят ли они проводить ремонт своих военных вертолетов именно у нас или будут это делать в другой стране. Насколько мне известно, в Болгарии также есть хороший завод именно для ремонта вертолетов», – отметил Лазански.

По его словам, есть и другая возможность обслуживания российских боевых машин – это технический завод под названием «Орао», который находится в городе Биелина в Республике Сербской (Боснии и Герцеговины).

«Этот завод должен будет заниматься конкретно ремонтом двигателей Миг-29. То есть у них есть планы освоить именно этот рынок. Они находятся уже на финальном этапе подписания соглашения с РФ по поводу реализации ремонта двигателей Миг-29», – добавил дипломат.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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