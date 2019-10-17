Константин Косачев: «Не вижу никаких перспектив широкого признания Косова»

Косово является частью Сербии и не может быть другого решения, кроме того, с которым согласится сама Сербия. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев, который принимает участие в 141 ассамблее Межпарламентского союза в Белграде. В интервью порталу «Спутник» он прокомментировал актуальные события в балканском регионе.

«Я и мои коллеги в России считаем Косово частью Сербии и не может быть другого решения, кроме того, с которым согласится сама Сербия. То, что сегодня совершаются попытки ограничить права сербского населения в Косово, манипулировать избирательными процессами, сделать права албанцев единственно возможными, существующими и легитимными, все это лишь усугубляет проблемы Косова. Не вижу никаких перспектив широкого признания Косова», – подчеркнул он.

Косачев полагает, что веерный отзыв признаний суверенитета самопровозглашенной республики только начался. «Здесь Сербии, конечно, важна принципиальная позиция России. А она никогда не менялась. И сербы это ценят. Неслучайно политические и стратегически важные заявления президент Сербии Александр Вучич делает в присутствии представителей России, как это произошло на днях во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко»,– сказал сенатор.

По его оценке, «эксклюзивное толкование международного права, которое Запад навязывает миру, невозможно». «Этот новый либеральный порядок совершенно не эффективен с точки зрения современных геополитических проблем и совершенно точно не отвечает интересам международного сообщества», – констатировал Косачев.

Он считает, что «миру необходим взгляд со стороны, так как Запад постоянно ставит своих потенциальных партнёров в ситуацию выбора – или вы с нами, или против нас». «Полагаю, что с этим навязанным выбором столкнулась и Сербия. Я могу сказать в адрес Сербии только самые искренние комплименты, которая не сдаётся под этим давлением, не впадает в иллюзию, что нет третьего варианта. Он есть, и позиция, которую сейчас в современном мире демонстрируют нейтральные страны, мне кажется очень разумной», – сказал Косачев.

По его словам, Россия с большим уважением относится к планам Сербии сближения с Евросоюзом. «Опыт евроинтеграции наших традиционных партнёров подтверждает, что можно извлечь пользу из двусторонних и многосторонних механизмов сотрудничества», – сказал сенатор.

Однако, как подчеркнул Косачев, сотрудничество с НАТО, в отличие от взаимодействия с ЕС, не несёт положительных последствий. «Другое дело – НАТО. Наш опыт сотрудничества с бывшими партнёрами, ставшими членами альянса, говорит о том, что после вхождения в НАТО у них появляются непреодолимые препятствия в отношениях с государствами, которые не входят в НАТО. Это касается не только ограничений в вопросах военно-технического сотрудничества, но и внешней политики, торговым связям и обязательного присоединения санкциям, от чего Сербия, слава богу, освобождена! И в этом смысле – а насколько я понимаю, здесь вопрос присоединения к НАТО не стоит и не рассматривается – выбор Сербии мне кажется правильным, дальновидным и отвечающих национальным интересам страны», – сказал он.

Вместе с тем сенатор напомнил, что двадцать лет назад Югославия стала заложником НАТО, США и их геополитических амбиций. Сегодня запад с этими же целями использует Сербию и Косово, стремясь доказать, что никогда не ошибается и всегда принимает верные решения, отметил Косачев.

Белград, Катарина Лане

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