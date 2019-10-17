«Это не государство!» МИД России определил статус Косова

Косово как государство не состоялось ни в правовом плане, ни в реалиях современного мира. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая сегодня на брифинге в Москве.

«Косово не является государством, это скорее попытка определенного числа стран силой продавить признание этой проблемы и территории в силу политической ситуации в виде государства. Но это не государство», – констатировала Захарова.

Официальный представитель МИД России также подчеркнула, что в данном случае речь идет о грубом нарушении международного права и нарушении суверенитета и территориальной целостности Сербии, а также о том, что все это прописано в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН, которые никто не отменял.

Захарова обратила внимание, что в настоящее время все резолюции «грубо попраны» странами, которые признали Косово суверенным государством. При этом представитель МИД России указала, что помимо политических оценок, основанных на международном праве, существует политическая реальность: «Косово как государство не состоялось никак, ни в правовом плане, ни в реалиях современного мира».

«Можно сколько угодно на эту тему рассуждать и писать, но прошло достаточно времени, и весь мир увидел абсолютную тщетность попыток настоять на своём, и чем больше все те, кто принимал тогда это решение, будут произносить, что Косово – государство, ничего ровным счётом от этого не изменится, все останется только на словах. Всё это по-прежнему противоречит международному праву. У них ничего не получилось», – заключила Захарова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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