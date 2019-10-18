Пять тысяч полицейских: Медведев летит в Белград с официальным визитом

Стали известны подробности подготовки предстоящего визита в Белград премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Безопасность главы российского правительства будут обеспечивать более пяти тысяч сербских полицейских и сотрудников спецслужб, а также 30 личных телохранителей из России, передает «Балканист.ру».

Медведев будет находиться в столице Сербии 12 часов. Он прилетит завтра, 19 октября, на военный аэродром Батайница, где его встретят президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Ана Брнабич. После этого российского премьера ожидает торжественный прием в Палате Сербии и рабочий обед с представителями делегаций двух государств.

В рамках визита также запланирована 45-минутные переговоры Медведева и Вучича, после которых российский премьер поедет к крепости Калемегдан, чтобы возложить цветы к памятнику «Смерть фашизму, свобода народу». Также он примет участие в торжественной церемонии в Сава-Центре, а после поедет в Дом Гвардии на ужин с сербским президентом.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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