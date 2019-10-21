Москва «взялась» за Белград: в визите Медведева в Сербию было больше политики, чем экономики

Россия нацелена на укрепление политического взаимодействия с Сербией. Как считает политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Белград, который состоялся в минувшие выходные, показал, что Москва крайне заинтересована в этом балканском регионе. Об этом он сказал в интервью РИА «Новый День».

Эксперт обратил внимание, что экономические договоренности, на которые был сделан акцент в СМИ, в рамках визита, на самом деле играли второстепенную роль. «Этот визит имел гораздо большее политическое значение. Политики было больше, чем экономики», – сказал он и пояснил, что Россия в очередной раз показала, что нацелена на укрепление связей с Белградом.

По словам Бондаренко, экономическая подоплека, в том числе экспортный кредит на 172,5 млн евро – весьма условны. «Что касается экспортного договора – всерьез обсуждать эти цифры довольно смешно. 10 лет назад Россия кредитовала другие страны на миллиарды. Можно вспомнить Украину, которой накануне майдана был одобрен кредит на 15 млрд, из которых 3 млрд были выданы сразу же. А тут 172 млн евро – это не те цифры, чтобы всерьез говорить, насколько они помогут Сербии», – сказал политолог.

«Я уже вижу критику, что лучше было бы (России) эти деньги куда-то в другое место отправить. Но это не тот порядок сумм», – подчеркнул Бондаренко.

При этом, как отметил эксперт, эти средства пойдут на реконструкцию железной дороги от Белграда до черногорского Бара, которую осуществит РЖД. «Давайте не забывать, что эти деньги уйдут обратно в российский бюджет. На них РЖД будет строить в Сербии транспортно-пересадочный узел и центр управления железнодорожным движением. То есть эти деньги обратно уйдут РЖД в качестве зарплат и так далее. А Сербии останется новая ж/д инфраструктура, которая будет обновлена впервые за столько лет», – обратил внимание эксперт.

В то же время он отметил, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Белграда, в том числе закупка Сербией российского оружия – двух военно-транспортных вертолётов МИ-17V5 и ожидаемая поставка ещё четырёх новых десантно-истребительных вертолётов МИ-35М – не является чем-то из ряда вон выходящим, как и возмущение соседних стран, что «Россия готовит на Балканах войну». «Это регулярная тема – всякий раз, когда Сербия покупает российское оружие, начинается истерика со стороны хорватов или Косово. Это тоже уже общее место», – констатировал политолог.

По его оценке, из всех договоров наиболее серьезного внимания заслуживает открытие Центра ядерной науки, технологий и инноваций (ЦЯНТИ) при участии «Росатома». «Но до сих пор нет информации, касательно того, чем конкретно этот центр «Росатома» будет заниматься. А это, на мой взгляд, это самый существенный аспект визита премьер-министра России», – считает Бондаренко.

Напомним, 19 октября Медведев принял участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также провел переговоры с руководством Сербии. Как пишет портал «Балканист», в числе документов были договор между аэропортами Шереметьево и Никола Тесла, а также соглашение о таможенном сотрудничестве, который даст дополнительный импульс сельском хозяйству. Предполагается, что достигнутые договоренности будут способствовать развитию двустороннего сотрудничества.

Премьер в рамках визита в Белград также подчеркнул, что Россия всегда поддерживала территориальную целостность Сербии и не намерена менять свою позицию по этому вопросу, а также ожидает мирного разрешения косовской проблемы и уважения Резолюции Совбеза ООН 1244.

Как уточняет РИА «Новости», Медведев подчеркнул важность сотрудничества в нефтяной и газовой сферах. «Все мы ждем запуска «Турецкого потока». Я уверен, что этот проект заработает, там остались небольшие работы», – сказал он.

Стоит отметить, что сербские политики выступают за более тесные отношения с Москвой. В частности, как заявил глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель, для Белграда особенно важным станет подписание в конце октября соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. «Мы, сербские радикалы, хотим ещё большей интеграции с РФ. Хотим статус, который имеет Белоруссия и членство в ОДКБ, вступить в госсоюз России и Белоруссии», – подчеркнул Шешель.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.10.19

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