Министры обороны России и Сербии «сверили часы» в Пекине

Сегодня на полях Шанхайского форума в Пекине министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил главу сербского оборонного ведомства Александра Вулина с 75-й годовщиной освобождения Белграда от фашистских захватчиков.

«Наша страна всегда была на стороне добра и намного большие по размеру государства могут этому поучиться у Сербии», – заявил в ответ Вулин и поблагодарил своего коллегу за то, что важная дата в истории России и Сербии была отмечена так же и в Москве.

Шойгу со своей стороны напомнил, что страны ценятся не по размеру, а по вкладу в историю. Министры обороны Сербии и России сошлись во мнении, что военно-техническое сотрудничество развивается активно, как и отношения братских стран, благодаря добрым и дружественным связям президентов Сербии и России Александра Вучича и Владимира Путина.

Министр обороны Сербии подчеркнул, что Белград будет придерживаться политики военного нейтралитета и никогда не вступит в НАТО, пока страной руководит Вучич.

Как уточняет пресс-служба министерства обороны Сербии, это была уже восьмая встреча Шойгу и Вулина.

Пекин, Катарина Лане

Пекин. Другие новости 21.10.19

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