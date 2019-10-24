Москва и Вашингтон определили приоритеты в урегулировании косовской проблемы

В решении косовской проблемы необходимо международное участие, чтобы найти устраивающий Белград и Приштину компромисс. Такого мнения придерживаются посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и заместитель американского посла в Белграде Габриэль Эскобар, которые в интервью газете «Вечерние новости» ответили на три одинаковых вопроса относительно перспектив самопровозглашенной республики, передает «Балканист.ру».

В частности, российский дипломат подчеркнул, что Москва пока не видит всех необходимых условий для проведения эффективных переговоров, уточнив, что косовский вопрос должен решаться строго в международно-правовых рамках на основе Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

«Москва может участвовать в этом процессе, но только если будет заинтересованность и соответствующее приглашение со стороны Белграда», – сказал Боцан-Харченко.

Как считает американский дипломат, важно, чтобы обе стороны в срочном порядке предприняли необходимые шаги для возобновления переговоров. Эскобар также отметил, что для достижения желаемых целей Белграду и Приштине потребуется поддержка со стороны международного сообщества, и США вместе с европейскими партнерами могут ее оказать.

Тем не менее, заместитель американского посла в Белграде выразил беспокойство относительно «настоящих намерений тех, кто сейчас предлагает помощь». «Заботятся ли они о том, чтобы Сербия достигла своей цели и вошла в ЕС? Понимают ли они, что статус кво – это своего рода болото, из-за которого будет продолжаться трагический уход молодежи из Сербии? Или, может быть, в статусе-кво и региональной нестабильности они видят некоторые политические и экономические возможности для себя? Готовы ли они засучить рукава и приложить все усилия, чтобы помочь двум сторонам достичь соглашения и прогрессировать в своих европейских стремлениях?» – сказал Эскобар.

Когда послов спросили, будут ли их страны поддерживать корректировку границ, если на неё согласятся Белград и Приштина, Боцан-Харченко указал, что для России не существует границы между двумя государствами, поскольку она не признает Косово. Российский посол напомнил, что Косово и Метохия являются провинцией в составе Сербии.

Эскобар со своей стороны в ответ заявил, что США будут серьезно относиться к любому соглашению между Белградом и Приштиной, если оно будет соответствовать необходимым условиям: быть прочным, долговечным и не будет угрожать региональной стабильности. Он добавил, что сейчас все осознают, что сторонам будет нелегко найти компромиссное решение. «Суть компромисса заключается в том, чтобы отказаться от чего-то, но и получить что-то. Как часто говорит президент Вучич, нет другой разумной альтернативы», – отметил Эскобар.

Когда был задан вопрос, необходимо ли, чтобы Сербия признала независимость так называемого «государства Косово», Боцан-Харченко подтвердил, что Москва поддержит любой вариант, на который договорятся Белград и Приштина, и напомнил, что Совет Безопасности ООН может одобрить только компромиссное решение.

При этом Эскобар сослался на позицию президента США Дональда Трампа, что «взаимное признание должно быть в основе любого соглашения». Американский дипломат также процитировал заявление посланника Трампа Ричарда Греннелла, который, по его словам, дал понять, что Вашингтон сосредоточен на том, чтобы помочь региону развить свой экономический потенциал.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 24.10.19

Албанский спецназ провел очередные аресты полицейских в сербской Косовской Митровице. / Сербские журналисты оказались под беспрецедентным давлением оппозиции. / «Россия и Сербия на поворотах судьбы»: в Белграде презентовали русскую книгу о проблемах балканского региона. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»