Беспрецедентно: Сербия заплатит за русское оружие 600 млн долларов

Армия Сербии готова потратить 600 млн долларов на покупку российского оружия. Об этом сообщил вице-премьер российского правительства Юрий Борисов. «Само по себе то, что 30-тысячная армия Сербии имеет пакет заказов свыше $600 млн, это говорит о многом», – сказал он.

Борисов обратил внимание, что «такого пакета заказов, исходя из численности армии, ни у одной страны нет». «Я думаю, наши прочные связи в сфере ВТС будут продолжаться. Сербия сегодня имеет одну из самых дееспособных армий на Балканах», – подчеркнул он.

Напомним, накануне президент Сербии Александр Вучич объявил о покупке Белградом российского комплекса ПВО «Панцирь-С».

В случае покупки Белградом системы ПВО «Панцирь 1», Сербия станет единственной страной в этой части Европы, обладающей подобным типом российского оружия. Российский военный эксперт Алексей Леонков отметил в комментарии «Спутнику», что, помимо системы «Панцирь 1», Сербии стоит рассмотреть и возможность покупки систем «Бук» и «Тор».

«Тор» можно поставить на несколько вариантов шасси, установить на любой поверхности – крыше или в порту, а спрятать его возможно даже в мусорном контейнере. Таким образом, зона ПВО станет непредсказуема для противника. Кроме того, «Тор» отлично зарекомендовал себя в Сирии в боях против дронов, по сути, он может сбить любой дрон», – пояснил военный эксперт.

Стоит отметить, что в эти дни в Сербии проходят совместные учения «Славянский щит 2019», на которые российские военнослужащие доставили ракетную систему С-400 «Триумф».

Сербский портал «Бог рата» опубликовал карту территории, которая будет покрыта в случае, если эту ракетную систему расположить в зоне обороны Белграда. Судя по этим данным, С-400 «Триумф» способна поразить аэродинамическую цель на расстоянии 400 км и закрыть воздушное пространство над большей частью Балканского полуострова. Таким образом, во время военных учений с участием С-400 Сербия с помощью российской системы сможет контролировать территорию, которая включает в себя Косово и Метохию и Республику Сербскую, входящую в федерацию Босния и Герцеговина.

Учения «Славянский щит 2019» продлятся до 29 октября.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 25.10.19

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