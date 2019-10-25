Без шансов на успех: почему сербская оппозиция выбирает бойкот

Сербская оппозиция «прячется за историей бойкота выборов», поскольку не имеет ни четкой позиции, ни программы, ни конструктивных предложений. Об этом заявила вице-премьер и министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Зорана Михайлович в интервью телеканалу «Прва».

Политик, слова которой цитирует «Балканист.ру», обратила внимание, что оскорбления и неуместные заявления, которые используют представители оппозиции, являются признаком нехватки аргументированных программных предложений, как сделать жизнь в Сербии еще лучше. «Проще всего стоять в стороне и бойкотировать все, но граждане видят это, и им не нравятся трусы. Они поддерживают тех, что-то делает», – подчеркнула вице-премьер Сербии.

Михайлович считает, что, несмотря ни на какие оппозиционные бойкоты, граждане Сербии выйдут на парламентские выборы весной следующего года и своими голосами заявят, чего хотят на самом деле. «Граждане – это судьи. Они выйдут и поставят в этом деле точку. Они дадут понять, хотят ли они развивающуюся Сербию, в которой молодые люди остаются жить в стране и дают ей шанс, или выбирают тех, кто прячется от трудностей за бойкотом и всех оскорбляет», – констатировала сербский вице-премьер.

Михайлович также добавила, что у оппозиции есть только необоснованная критика всего, что делается в стране – от строительства автомобильных дорог до решения самых сложных вопросов – таких, как Косово и Метохия.

«Когда кто-то рассказывает о бойкоте за восемь или девять месяцев до выборов, тогда вам ясно, что он просто прячется за этой историей, потому что у него нет программы или идеи, которую можно предложить гражданам», – заключила Михайлович.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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