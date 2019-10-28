Нужна «новая Ялта»: лидерам России, США и Китая предложили встретиться в Белграде

Судьбу мира должны решать по примеру исторической встречи 1945 года в Ялте лидеры России, США и КНР Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Такое мнение высказал российский профессор, доктор политических наук и специалист по военным вопросам Игорь Панарин в интервью сербскому порталу «Новости». По оценке эксперта, там же российский и американский президенты могли бы договориться о решении косовского вопроса.

«Сербия – единственный стратегический союзник России в Европе. Это две православные и братские страны. И только сильный союз Путина и Трампа способен обеспечить решение косовской проблемы, созданной в большей степени Великобританией. Лондон уже больше века – сосредоточие борьбы против интересов России и Сербии», – сказал Панарин.

Эксперт выпустил книгу «Гибридная война – теория и практика», в которой проанализировал современные методы ведения войн и их тяжёлые последствия во всем мире, обосновав необходимость созыва международной глобальной конференции по примеру исторической встречи в Ялте 1945 года (современной «Ялты 2020»), где бы собрались ведущие силы, чтобы установить новый миропорядок. Эту конференцию, по мнению Панарина, необходимо провести в Белграде.

«В мире нет более подходящего места, чем Белград, для разговора о прекращении конфликтов. США необходимо просить прощения и у Сербии за агрессию 1999 года, и у Китая за разбомбленное тогда же посольство. Кроме того, символично, что в Белграде находится памятник Николаю Второму, царю, выступавшему за мировой порядок без войн и вооруженных конфликтов», – считает Панарин.

Комментируя тезис о том, что Великобритания – это давний неприятель России ещё со времен Ивана Грозного, военный аналитик сообщил, что и Сербия так же находится под ударом английских «сил зла». «Военная агрессия НАТО против Югославии привела к отчуждению Косово и Метохии от Сербии. Исторический анализ показывает, что Лондон враждебно настроен против православной Сербии. Кризис в Косово вызван многими проблемами. Одна из них – Первая Мировая война, которую развязали британцы»,– пояснил политолог.

По его оценке, только методами информационной борьбы возможно остановить британское влияние в регионе. «Информационная война – это суть гибридной войны, то есть борьба за управление информационными течениями. И эта проблема – ключевая для Сербии, окружённой со всех сторон странами-участницами НАТО. Необходимо создать интеллектуальные фабрики для формирования и распространения позитивной для Сербии информации в регионе. Необходимо пропагандировать сербские традиционные ценности. Нужен центр стратегических коммуникаций, которые превратит Белград в информационную столицу Балкан», – полагает Панарин.

По его словам, православная церковь так же находится под прицелом Запада. «Борьба против православия – это тоже часть гибридной войны. Антиканонные действия Цариградской Патриархии – это результат тайного влияния западных структур, заинтересованных в расколе православия, потому что единство православной церкви – это мощный фактор духовного единения народа», – обратил внимание эксперт.

Анализируя современную политическую обстановку в мире, Панарин отметил, что Евросоюз и НАТО находятся в глубоком кризисе, который, скорее всего, печально кончится для этих структур. «Брекзит», протесты «желтых жилетов» во Франции, антиевросоюзная политика Италии и мигрантские проблемы отчётливо демонстрируют, как далеко зашел кризис в Евросоюзе. Ему не пережить глобальных экономических, финансовых и политических проблем. НАТО разрывает жестокая борьба патриотов и глобалистов, которую с одной стороны ведёт Трамп, а с другой – его противники в Лондоне. Крах миссии в Афганистане, турецкое сотрудничество с Россией, потенциальное отделение Каталонии от Испании, объединение Ирландии вместе с выходом Шотландии из состава Великобритании неизбежно приведут к краху Североатлантического альянса», – выразил убеждение эксперт.

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