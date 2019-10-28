Сербская оппозиция превратилась в «общество мертвых поэтов»

Призывы сербских оппозиционеров бойкотировать предстоящие парламентские выборы говорят о намерении прийти к власти недемократическим путем, что является недопустимым. Об этом заявил один из лидеров Социалистической партии Сербии, министр государственного управления и местного самоуправления Бранко Ружич.

«Когда вы припечатаете свою политическую карьеру одним необдуманным актом – объявлением бойкота выборов, то окажетесь на политической сцене лишь «обществом мертвых поэтов», – сказал Ружич в интервью изданию Alo, передает «Балканист.ру».

При этом политик прокомментировал критику в свой адрес со стороны лидера оппозиционного «Движения свободных граждан» Сергея Трифуновича. «Он (Трифунович) – это феноменальное явление. Это человек, который из формата относительно успешного актера пытается перейти в формат несерьезного политика. Мне кажется, это неудачное решение. Критиковать – его законное право, но его словарный запас, по моему мнению, не соответствует уровню серьезного политического лидера», – сказал Ружич.

В то же время он назвал «превосходным» сотрудничество Социалистической партии с правящей Сербской прогрессивной партией. «У нас высокий уровень стратегического сотрудничества, закрепленный отличными отношениями Ивицы Дачича и Александра Вучича (лидеров партий – прим. ред.). Мы, как младший брат, предоставляем свой кадровый потенциал для максимальной реализации стратегических целей правительства и всех намеченных направлений, которые президент Вучич выделяет как первостепенные для Сербии», – подчеркнул Ружич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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