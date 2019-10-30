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Среда, 30 октября 2019, 16:59 мск

Новости Балканы

«Марш отсюда, Сатана!» Сербский певец ответил на проклятия оппозиционеров

Аца Лукас. Фото: puls24.mk

Сербский певец Аца Лукас, которого ранее один из лидеров антиправительственного блока «Союз за Сербию» Вук Еремич призвал проклясть за выступление перед президентом страны Александром Вучичем, жестко ответил на претензии оппозиционера, указав на бесперспективность его деятельности.

«Тебе мешала моя песня «Это Сербия»? Конечно, тебя бы устроило больше, если бы я пел «Это Албания». Но знаешь что, вчера вся Сербия была в Нови-Саде, а ты был дома и горел, но не в аду, а от стыда, потому что на свои митинги ты даже арканом десяток случайных прохожих не можешь затащить!» – заявил артист в своём обращении к главе «Союза за Сербию».

«Попробуй баллотироваться в председатели домкома, хотя ты и там не способен победить. Впрочем, ты наверно в собственном доме живёшь, но за тебя и твои домашние голосовать не будут! <…> Марш отсюда, Сатана!» – «посоветовал» Аца Лукас оппозиционеру.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 30.10.19

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Метки / Политический кризис в Сербии

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