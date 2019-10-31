Наталья Поклонская: Беззаконию против Сербии будет дана правовая оценка

Беззаконию, которому десятилетиями подвергается Сербия, будет дана правовая оценка. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская, комментируя предстоящее заседание Совета Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН), где будет рассматриваться косовская проблема с участием представителей Белграда.

«Сербские дипломаты профессионалы своего дела, учитывая, что Сербия не первый раз подвергается нападкам и попыткам растащить страну по кусочкам. Могу пожелать лишь удачи. Сила – в правде, а правда – за братской Сербией. История все расставит на свои места, а тому беззаконию, которому десятилетия подвергается сербское государство, ещё будет дана правовая оценка», – подчеркнула Поклонская в комментарии порталу «Балканист.ру».

Примечательно, что представители некоторых западных стран, в частности, Великобритании ранее требовали, чтобы сессия ООН по Косово была перенесена или даже отменена, несмотря на то, что Резолюция СБ ООН 1244 предусматривает отчетность о ситуации в крае каждые три месяца.

Так или иначе, на сегодняшней сессии будет рассмотрен отчет генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о работе UNMIK за период с 16 мая по 15 сентябре этого года. Речь также пойдет о длительном перерыве в официальных переговорах между Белградом и Приштиной, который остановил прогресс нормализации отношений и представляет собой риск для стабильности в регионе.

Накануне Гутерриш подчеркнул, что как только будет сформировано новое «правительство» Косово, диалог необходимо продолжить, и что постоянные стрессовые ситуации между Белградом и Приштиной снижают шансы вернуться за стол переговоров. Генсек ООН также приветствовал адресованный Белграду и Приштине призыв западных государств (США, Франции, Италии, Германии и Великобритании) наладить коммуникацию. Эти пять стран, в частности, попросили албанские власти Косово отменить 100-процентные пошлины на товары, ввозимые из центральной Сербии, а также призвали Белград отказаться от кампании по отзыву признаний «независимого Косово».

Затрагивая вопрос силовой операции албанского спецназа ROSU на севере Косово в мае 2019 года, глава всемирной организации заявил, что внутреннее расследование обстоятельств, которые привели к аресту и избиению двух офицеров миссии ООН в ходе операции, еще не завершено.

Напомним, что одним из пострадавших был россиянин Михаил Краснощеков. Гражданин России был арестован и избит, несмотря на дипломатическую неприкосновенность, а затем объявлен «персоной нон-грата в крае». Гутерриш назвал это решение властей Приштины «неприемлемым» и заявил, что расследование этого дела не будет прекращено.

На сессии в Нью-Йорке также выступит министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, который в своем выступлении представит отчет Белграда о текущей ситуации в Косово и Метохии и деятельности UNMIK.

«Я передам мнение президента Александра Вучича о том, что мы готовы пойти на компромисс и продолжить диалог, но, по-видимому, другая сторона всё еще хочет выдвинуть условием признание независимости Косово, что абсолютно неприемлемо для Сербии. Мы хотим пойти на компромисс, и мы будем участвовать в продолжении переговоров, если они создадут условия для этого, отменив пошлины», – сказал Дачич.

Нью-Йорк – Белград – Москва, служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк – Белград – Москва. Другие новости 31.10.19

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