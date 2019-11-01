Проблемы на Балканах не решить без России: план ЕС и США провалился

Москве следует более активно включиться в решение косовской проблемы и инициировать новые переговоры в рамках Совета Безопасности ООН, считает политолог Душан Пророкович из сербского Института международной политики и хозяйства. По его словам, история учит тому, что без участия России ни одна проблема на Балканах не решается.

«Провалился план 2008 года, который ЕС разработал совместно с США. Согласно плану, Сербия должна была признать независимость Косово, за это получила бы быстрое вступление в Евросоюз. Из-за внутреннего кризиса в ЕС и ряда региональных проблем скорого вступления Сербии в ЕС не произошло, поэтому у Брюсселя сейчас нет компенсации для Белграда за признание Косово», – отметил политолог в комментарии РИА «Новости».

По его оценке, отсутствие прогресса на пути Сербии в ЕС повлекло за собой провал переговоров и утрату Брюсселем инициативы. «Думаю, что Москва должна инициировать новые переговоры. Косовская проблема регулируется резолюцией 1244 Совбеза ООН от 1999 года. Все проблемы, которые сегодня есть, связаны с нарушением этой резолюции, и диалог под эгидой ЕС во многом ее обходил. В наших интересах возвращение к международному праву, и здесь роль России является ключевой», – подчеркнул аналитик.

«Пока действует резолюция 1244 Совбеза ООН, единственным местом, где может обсуждаться Косово, является Совбез ООН. Необходимо напомнить, что ни одна региональная проблема не была решена без России в последние 200 лет здесь, на Балканах. Каждый раз, когда обходили Россию, мы оставались без решения и региональные отношения усложнялись. «РФ была исключена из европейско-американских инициатив при провозглашении независимости Косово в 2008 году, и возникла проблема. История нас учит, что Россия должна участвовать в решении всех проблем на Балканах», – обратил внимание Пророкович.

Как ранее отмечала канцлер Германии Ангела Меркель, к процессу сближения между Белградом и Приштиной, инициированному ФРГ и Францией, следует вернуться после выборов в Косово, победу на которых, напомним, одержала радикальная партия «Самоопределение». Ее лидер Альбин Курти считается вероятным будущим «премьер-министром» самопровозглашенной республики. В сербском правительстве назвали эту ситуацию угрозой безопасности всего балканского региона.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 01.11.19

«Бойкотируют всё, кроме кассы»: сербские депутаты от оппозиции ходят в парламент только за зарплатой. / «Доказательство тяжёлой эпидемии лжи»: представитель Приштины в СБ ООН оказалась гражданкой Сербии. / Наталья Поклонская: Беззаконию против Сербии будет дана правовая оценка. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»