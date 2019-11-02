Косовская проблема «зависла»: пока все на уровне сырых обсуждений

На данный момент нет всей совокупности предпосылок и условий для эффективных переговоров по косовской проблеме. Такое мнение высказал посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. По его оценке, повторение того, что было ранее, смысла не имеет. «Для начала должны быть сами переговоры, либо конкретное решение об их запуске. Пока все на уровне предварительных, сырых обсуждений», – отметил дипломат в интервью ТАСС, опубликованном на сайте российского посольства.

Боцан-Харченко обратил внимание, что нет смысла повторять односторонние переговоры, заранее заточенные не на международно-правовой, а на прямо противоположный результат, так было в период переговоров о статусе, когда изначально закладывалась программа на независимость Косово. «Говорилось, что они (переговоры) ведутся на основе резолюции 1244 СБ ООН, а цель была совершенно другая. Результат стал грубейшим нарушением резолюции. Это извращение самого понятия переговоров; такие переговоры, наверное, никому не нужны. Они только создают ширму и являются одной из причин напряженности в регионе. Не развязывают узлы, а затягивают их туже», – сказал Боцан-Харченко.

Дипломат считает, что «косовская проблема должна решаться при инициативе Белграда». «Сербское руководство это отлично понимает и играет первую скрипку. Неоднократно говорилось на самом высоком уровне, что Россия Сербии оказывала, оказывает и будет оказывать всемерную поддержку как друг Сербии, партнер Сербии и как постоянный член Совета Безопасности ООН. Косово является неотъемлемым пунктом повестки дня Совета Безопасности; исходим из этого. Внимание СБ ООН к этой теме не должно сокращаться, это тоже один из залогов и предпосылок решения косовского вопроса», – подчеркнул российский посол.

«Ну а переговоры – если их возобновлять, то учитывая печальные уроки прошлого. Вернуть проблему в международно-правовое русло, поставить такие переговоры на основу резолюции 1244 СБ ООН и добиваться решения в этих рамках. Да, в таких переговорах можно участвовать, но, повторяю, в случае заинтересованности и приглашения со стороны Сербии», – заключил Боцан-Харченко.

Белград – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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