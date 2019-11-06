Подготовка завершается: Сербия получит российский «Панцирь-С» в ближайшие месяцы

«Рособронэкспорт» начал подготовку к поставке в Серию зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» – в настоящее время идет их производство, обучаются сербские специалисты. Об этом сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«В ближайшее время заканчивается обучение, российская сторона приступает к поставкам. В ближайшие месяцы контракт будет завершен», – сказал Михеев в интервью ТАСС.

Как сообщалось ранее, в конце октября президент Сербии Александр Вучич сообщил по покупке Белградом комплекса «Панцирь-С». При этом сербский лидер высказал слова восхищения мощностью российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в ходе своего визита в командный центр военных учений «Славянский щит-2019» на сербском аэродроме Батайница. «Я был на их аэродромах, но не видел ничего подобного. Просто когда вы читаете и смотрите на сайтах и в газетах, вы думаете, что это неправда, что это невозможно, вам кажется, что это сказка, но «это правда!» – сказал Вучич по-русски.

Позже министр обороны Сербии Александар Вулин сказал, что «Панцирь-С» становится частью вооружения армии Сербии».

ЗРПК «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

Москва – Белград. Другие новости 06.11.19

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