Вашингтон направил в Сербию «санкционного эмиссара»

В конце недели в Белград прибудет глава рабочей группы 231 Государственного департамента США, «ответственной» за санкции отношении России, Томас Зарзецки. Как считают сербские СМИ, этот визит можно считать ответом Вашингтона на предстоящие поставки Россией в Сербию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», пишет «Балканист.ру».

Официально рабочая группа 231 Госдепа США отвечает за реализацию закона о противодействии американским противникам путем санкций, которые вводятся против стран или компаний, сотрудничающих с Россией в сфере безопасности и в военном секторе. Документ предусматривает список «запрещённых» российских предприятий, производящих оружие и технику. Среди них есть и те, с которыми сотрудничает Сербия.

В частности, бюро КПБ, которое проектировало «Панцирь-С»; АО РСК «МиГ» (производитель истребителей «МиГ»), а также «Рособоронэкспорт», через который проходят все продажи российского оружия и техники, находятся в американском «чёрном списке». В нем также упоминается компания «Российские вертолёты», производящая купленные Сербией Ми-17 и «убийц танков» Ми-35.

Напомним, что ранее специальный представитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер заявил, что «Сербия, проявляющая интерес к российскому оружию, рискует тем, что против неё могут ввести санкции».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 06.11.19

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