Приштина пытается задвинуть «Сербский список» за рамки закона

В новом косовском «правительстве» не будет ни одного представителя партии «Сербский список», которая защищает интересы сербского населения в Косово. Об этом заявил лидер радикальной партии косовских албанцев «Самоопределение» и кандидат на пост «премьер-министра» самопровозглашенной республики Альбин Курти в интервью N1.

По его словам, в соответствии с «конституцией», в косовское «правительство» войдёт один серб, но с оговоркой. «Мы различаем национальную и политическую принадлежности. В новой правящей коалиции нам не нужны голоса «Сербского списка», – подчеркнул кандидат в «премьер-министры» Косова, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Это заявление вызвало негативную реакцию в Белграде, где обратили внимание, что «Сербский список» на парламентских выборах 6 октября набрал более 90% голосов среди сербского населения края. «После заявления Курти становится понятно, что будущая власть не собирается считаться с мнением этих людей, а «протаскивает» в «правительство» марионеточного серба Ненада Рашича, который набрал в 70 раз меньше голосов, чем наша партия», – говорится в сообщении «Сербского списка».

Канцелярия по делам Косово и Метохии правительства Сербии со своей стороны заявила, что Белград намерен сохранить возможность диалога с Приштиной, «но с человеком, идеологически сотканным из ненависти и политического анахронизма, трудно вести какой-либо продуктивный разговор».

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич подчеркнул, что своим заявлением будущий «премьер» Косова рискует нарушить и без того хрупкую стабильность в регионе. «Альбин Курти поворачивает колесо истории назад и живёт в вечном 1999 году, в пропасть которого сталкивает весь регион своей неспособностью к диалогу, нетерпимостью к сербам и Сербии и желанием создать «Великую Албанию», – заявил Джурич.

Напомним, сегодня, 7 ноября, прошел ровно через месяц после парламентских выборов, и косовская «Центральная избирательная комиссия» («ЦИК») должна объявить окончательные результаты подсчёта голосов. Как сообщила в интервью РТК председатель ЦИКа Вальдете Дака, после объявления результатов кандидаты, не согласные с цифрами, смогут обжаловать решение в специальной комиссии и в Верховном суде.

Приштина – Белград, служба информации РИА «Новый День»

Приштина – Белград. Другие новости 06.11.19

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