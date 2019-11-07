На выборах в Косове проголосовали меньше половины избирателей: победили албанцы

Сегодня «Центральная избирательная комиссия» Косово объявила официальные результаты «парламентских выборов» в самопровозглашенной республике, состоявшихся 6 октября.

Как сообщила председатель «ЦИКа» Вальдете Дака, тройку лидеров составили: движение «Самоопределение» Альбина Курти c 26,15 % голосов, Демократический союз Косово (24,49%) и Демократическая партия Косово (близкая нынешнему «президенту» Хашиму Тачи) – 21,19%.

За «Сербский список» – партию, защищающую интересы сербского населения Косово и Метохии, проголосовало 6% от общего населения края, что даёт ей право на 10 депутатских кресел в «парламенте» Косово, передает «Балканист.ру».

Лидер «Самоопределения» Альбин Курти, которого считают будущим «премьер-министром», накануне заявил в интервью телеканалу N1, что не допустит представителей «Списка» в «правительство». «Сербский список» со своей стороны высказал предположение, что Курти, чтобы соблюсти закон, требующий присутствия в правительстве Приштины одного серба, скорее всего, поставит на это место лояльного албанцам Ненада Рашича, хотя его коалиция «Свобода» не набрала даже одного процента».

После объявления результатов ожидается, что две лидирующие партии – «Самоопределение» и «Демократический Союз Косово» – подпишут коалиционное соглашение и начнут переговоры о формировании «правительства», в котором будет 12 «министерств». В парламенте у будущей коалиции будет большинство: 61 депутатский мандат.

Всего в выборах участвовало 25 политических партий. Из 1,9 млн избирателей проголосовало 44,7%.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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