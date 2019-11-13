Подстричь наголо, облить краской, поставить на колени: угрозами лидера сербской оппозиции займется прокуратура

Ассоциация семей похищенных и убитых в Косово и Метохии направила заявление в прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности лидера оппозиционного движения «Двери» Бошко Обрадовича, опубликовавшего в твиттере угрозы в адрес заместителя мэра Белграда Горана Весича. В организации считают, что оппозиционер угрожает безопасности, призывая и подстрекая к насильственному изменению конституционного строя и свержению представителей власти.

Заявление в специальный отдел по расследованию преступлений в сфере высоких технологий при Генеральной прокуратуре в Белграде подписал председатель Ассоциации Симо Спасич, передает «Балканист.ру» со ссылкой на информагентство Tanjug.

Как сообщалось ранее, 9 ноября Обрадович опубликовал в твиттере кадры издевательств демонстрантов над женщиной-мэром боливийского города Винт, которую насильно подстригли и облили красной краской, и прокомментировал эту новость провокационным заявлением: «Пусть готовится Весич, градоначальница Белграда».

В заявлении Ассоциации Ассоциация семей похищенных и убитых в Косово и Метохии подчеркивается, что Обрадович сделал это умышленно, руководствуясь политическими и другими личными злонамеренными убеждениями, и все это «связано с неудовлетворенностью и несостоятельностью в личном и профессиональном плане».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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