Приштина в ужасе: послом Совета Европы в Косово может стать противник албанских сепаратистов из России

В четверг, 14 ноября, Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии должен выбрать докладчика по теме косовской проблемы, который станет также послом Совета Европы в Косово. Его задачей будет информировать международную организацию Совета Европы о текущем развитии демократии в самопровозглашенной республике и о состоянии отношений с Сербией, пишет немецкое издание Bild.

Кандидатами на должность являются депутат бундестага от партии ХДС Петер Мейер, который на протяжении нескольких лет занимается вопросами Косово и Сербии, представитель Голландии, а также россиянин Алексей Кондратьев из Комитета Совета Федерации по международным делам, с июня 2019 года являющийся членом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как утверждают журналисты издания, до 2010 года Кондратьев служил в российской военной спецслужбе ГРУ и в период с 1999 по 2001 год находился в Косово в составе российского военного контингента миротворческих сил КФОР. Он никогда не скрывал своей антикосовской и просербской позиции.

Издание напоминает, что в марте этого года Кондратьев заявлял, что Косово, независимость которого была признана 114 государствами, но не Россией, является «сердцем Сербии», а правящих чиновников он назвал «албанскими сепаратистами». По словам российского сенатора, отправной точкой конфликта послужили в 1999 году их действия, а не «этнические чистки», в которых Запад обвинил сербскую армию и силами НАТО бомбил Югославию.

По информации Bild, выбор в ПАСЕ именно Кондратьева действительно возможен: Россия и Сербия заранее заручились поддержкой итальянских и греческих депутатов.

Между тем, как отмечают приштинские информагентства Телеграфи и Каллхо, серьезную обеспокоенность в связи с возможным назначением российского гражданина выразил исполняющий обязанности «министра иностранных дел» самопровозглашенной республики Бэджет Паколли.

«Я высказал свои опасения представителям Совета Европы и Парламентской ассамблеи Совета Европы по кандидатуре Кондратьева. Он является угрозой национальной безопасности Косово, и мы не примем его возможное назначение, и не будем сотрудничать с ним», – сообщил Паколли в твиттере. По его словам, Совет Европы должен подумать дважды, прежде чем сделать этот шаг.

Приштина, Катарина Лане

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