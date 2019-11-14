Проалбанская позиция: почему косовские сепаратисты опасаются русских

Косовские сепаратисты продолжают нарушать резолюцию Совета безопасности ООН, в том числе созданием собственного «министерства обороны». Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Кондратьев, который стал одним из кандидатов на должность посла Совета Европы в Косово, а нынешние власти Приштины уже назвали его назначение «угрозой национальной безопасности».

В интервью сербскому агентству «Спутник» политик прокомментировал шквал негативных комментариев со стороны приштинских политиков в свой адрес. «Косовские албанцы ещё с момента включения российских сил в состав КФОРа демонстрировали свою неприязнь и нежелание вести переговоры. Они всегда предпочитали американский контингент. За этот год в административной структуре Приштины многое изменилось, и некоторые перемены прямо нарушают резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН. Например, это касается создания так называемого «министерства обороны Косово», и сейчас этот момент – один из ключевых в отношениях Белграда, Приштины и ООН. И поэтому сегодняшние косовские власти со своей паналбанской позицией не желают видеть никого из русских в Косово», – подчеркнул российский сенатор, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Кондратьев заверил, что в случае избрания его будущая деятельность в Косово будет отталкиваться исключительно от верховенства закона. «Все национальные группы в Косово должны иметь равные права: албанцы, сербы, цыгане и прочие. Но существуют нерасследованные криминальные случаи, когда главенство закона было нарушено. Необходимо реализовать взятые на себя ранее обязательства и сравнить нынешнюю ситуацию с той, что была ранее, чтобы понимать динамику. В этом случае мы будем благодарны за поддержку международного и европейского сообщества», – сказал Кондратьев.

Сенатор подтвердил, что состоял на службе в армии и действительно был в Косово в тот период, когда на улицах южного сербского края велась стрельба, а организованные криминальные группировки похищали людей, нападали на автомобили. «Сама Приштина была в руинах после бомбардировок НАТО», – отметил Кондратьев.

В то же время сенатор подчеркнул, что сейчас в Приштине очень много манипуляций на эту тему. «Фейк-ньюз, основанные на заявлении Пацолли, сообщают, что я служил в Косово с 1999 по 2001 год. Но я находился там с 1999 по 2000 год и не проводил время в барах и клубах, как они пишут. Многие здания были в дырах от ракет с обеденным ураном. Военные вертолёты патрулировали над городом, вооружённые силы были распределены по дорогам, и все говорило о том, что идёт война», – подчеркнул Кондратьев.

Напомним, Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии должен выбрать докладчика по теме косовской проблемы, который станет также послом Совета Европы в Косово. Решение, как ожидается, будет принято сегодня.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

Москва – Белград. Другие новости 13.11.19

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