Реформа референдума: в Сербии изменят закон о плебисците

Сербия готовится изменить закон о референдуме – новый закон предлагает считать состоявшимся любой плебисцит, на котором граждане проголосуют большинством голосов, тогда как сейчас референдум признается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 50% от общего числа избирателей. В числе новаций – продление срок сбора подписей для инициативных групп с семи до 90 дней.

Как пояснил министр государственного управления и местного самоуправления правительства Сербии Бранко Ружич, цель нововведений – согласование закона с Конституцией страны. Он уточнил, что действующий закон о референдуме устарел и ограничивает использование демократических механизмов. «Этот закон был принят еще в 1994 году, минимально изменен в 1998-м, и применение ряда решений закона о референдуме и народных инициативах на практике выявило огромные недостатки, которые не позволяют гражданам широко использовать этот закон», – сказал министр.

Ружич также напомнил, что после введения многопартийной системы на республиканском уровне состоялись всего лишь три референдума – в 1992, 1998 и 2006 годах и все они были по инициативе парламента Сербии, а не граждан.

Что касается народных инициатив, то состоявшейся согласно закону можно считать лишь одну – инициативу фонда «Тияны Юрич» о введении пожизненного заключения для преступлений против малолетних детей.

«На локальном уровне успешными были лишь референдумы по вопросам введения местного самофинансирования, что показывает, насколько слабо используются эти демократические механизмы в Сербии и как важно изменить эту ситуацию», – подчеркнул министр.

Его заместитель Саша Могич со своей стороны сообщил, что ключевое несоответствие закона Конституции касается именно так называемого кворума для референдума, а именно решения, согласно которому голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие более 50% избирателей.

Кроме того, новый закон открывает возможность голосования для переселенцев, а также проведение сбора с помощью электронной почты.

Предполагается, что контроль за финансированием предвыборных кампаний будет осуществлять Агентство по борьбе с коррупцией.

Прения по проекту нового закона продолжатся до 22 ноября.

Белград, Катарина Лане

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