«Возьмите меня под прицел...» Президент Сербии прокомментировал громкий медиаскандал

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на громкий медиаскандал вокруг обложки оппозиционного журнала «НИН», на которой сербский лидер оказался под прицелом винтовки. «У меня нет с этим проблем. Пусть берут меня под прицел, а я возьму ручку и покажу на карте Сербии, где будет открыта ещё одна фабрика», – заявил глава государства сегодня в Крагуеваце, где принял участие в церемонии открытия сербско-китайского предприятия по производству автомобильных запчастей.

Завод открыт, благодаря сотрудничеству с мировым лидером в производстве интерьеров для всех автоконцернов – компанией «Yanfeng Automotive Interiors». Предполагается, что на фабрике до 2023 года получат работу порядка 800 специалистов.

На церемонии открытия предприятия в своем выступлении президент Сербии также обратил внимание, что впервые с 1995 года уровень безработицы в стране упал ниже 10%, и подчеркнул, что власти не намерены останавливаться на достигнутом. Поставлена задача выйти на европейские стандарты, сведя уровень безработных к 6-7% от общего числа граждан.

При этом сербский лидер заверил, что скоро люди традиционных профессий – столяры, мебельщики, сварщики – будут зарабатывать больше, чем пиар-менеджеры, и попросил граждан не уезжать из страны. «Нигде солнце так ярко не светит, как дома», – заявил Вучич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 28.11.19

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