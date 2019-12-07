Президенту Сербии грозит приштинский «суд» за отрицание «геноцида» албанского населения Косова

Приштинский адвокат Тома Гаши направил в «специальную прокуратуру» самопровозглашенной республики Косово заявление против президента Сербии Александра Вучича. Поводом стало «отрицание преступления и геноцида в Рачаке», передает «Балканист.ру» со ссылкой на портал «Косово Онлайн».

«Он был обвинён так же, как бывший министр Теодосиевич. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что дело о событиях в Рачаке сфабриковано албанскими террористами, и геноцида не было. Тем самым, призывая к ненависти, он стал соучастником в уголовном преступлении», – заявил косовский адвокат, отметив, что после подачи заявления «против Вучича выдвинуто обвинение, и прокуратура решит, что с ним делать дальше».

Как сообщается, Гаши выступал защитником семей косовских албанцев, когда сербского полицейского Зорана Стояновича объявили виновным в убийствах и покушениях на убийство во время событий в Рачаке в январе 1999 года. В этом селе, согласно албанской версии, произошел «геноцид» албанского населения. Между тем, Сербия настаивает, что там проводилась спецоперация против албанских боевиков. Именно события в Рачаке стали впоследствии причиной бомбардировок НАТО 1999 года.

Ранее стало известно, что бывший «министр» местного самоуправления косовского «правительства», член партии «Сербский список» Иван Теодосиевич приговорен к двум годам лишения свободы за высказывание о вымышленности так называемого «инцидента в Рачаке», который стал поводом для военной агрессии НАТО в отношении Югославии. Политика осудили за «призыв к национальной, расовой, религиозной ненависти и беспорядкам». Комментируя это событие, президент Сербии назвал ситуацию в самопровозглашенной республике «ужасающей». «Все члены «Сербского списка» будут повторять это, и я повторяю сейчас, что «геноцид» в Рачаке – сфабрикованное дело. Посмотрим, осудят ли они каждого из нас?» – заявил он и отметил, что история «была сфальсифицирована вором, мошенником и обманщиком Уильямом Уокером», который настаивал на факте этнической чистки, хотя экспертиза показала, что у всех убитых на руках есть следы пороха, а трупы были переодеты в гражданскую одежду. Позже даже Гаагский трибунал был вынужден задним числом исключить из списка обвинений против Слободана Милошевича «инцидент в Рачаке».

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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