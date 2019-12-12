«Настоящая война с инакомыслием»: МИД России обвинил косовских сепаратистов в антисербских репрессиях

Обвинительный приговор косовского суда в отношении депутата «Сербского списка» Ивана Тодосиевича за отрицание «геноцида» албанского населения в Рачаке является очередным свидетельством антисербских репрессий. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы решительно осуждаем обвинительный вердикт косовского суда в отношении депутата «Сербского списка» Ивана Тодосиевичаза высказывания о фальсифицированном характере событий в селе Рачак [в 1999 году], – цитирует Захарову ТАСС. – Мы считаем это решение очередным свидетельством антисербских репрессий, которые планомерно реализуются косовскими властями».

Как считают в российском внешнеполитическом ведомстве, в Приштине таким образом «пытаются сводить счеты с политическими оппонентами из числа местных сербов». «Это является проявлением настоящей войны с инакомыслием», – констатировала Захарова.

Официальный представитель МИД России также напомнила, что, по версии Приштины, сербские силовики «якобы учинили в Рачаке расправу над косово-албанскими жителями». «На самом деле имела место провокация, которая цинично использовалась Западом для развязывания натовской агрессии против Югославии», – подчеркнула она, обратив внимание, что расследование группы международных экспертов инцидента в Рачаке не привело к однозначным выводам, а многочисленные свидетельства указывали на то, что в этом селе произошло столкновение между правоохранительными органами и местными боевиками.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.12.19

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