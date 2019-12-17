Косовские сепаратисты готовы включить серба в свое новое «правительство»

В «правительство» самопровозглашенной республики Косово может быть назначен представитель партии «Сербский список». Об этом заявил лидер победившего на парламентских «выборах» в Косово радикального движения «Самоопределение» Альбин Курти.

Поскольку в «парламенте» Косово нет представителей другой партии от сербского меньшинства, кроме «Сербского списка», Курти готов встретиться с теми, кого сам в недавних заявлениях называл «длинной рукой Белграда», передает «Балканист.ру» со ссылкой на информагентство Express.

«До того момента, пока не стали известны окончательные результаты выборов, мы надеялись, что какой-нибудь сербский депутат не из «Сербского списка» добьется успеха. В конце концов, проверка результатов показала, что это невозможно», – сказал Курти, отметив, что «его проблема с этой партией не в том, что она сербская».

Кандидат в «премьер-министры» Косово заверил, что он встретится с депутатами от «Сербского списка» и будет действовать согласно «Конституции», которая предусматривает назначение одним из «министров» представителя сербской общины.

«Я не хочу отлучать «Сербский список», я хочу встретиться с ними, рассмотреть этот вопрос и еще раз подчеркнуть, что я буду уважать «Конституцию» в этом вопросе. Даже в этом вопросе. Но давайте не будем путать конституционные обязательства с политической коалицией. Мы не обязаны править в политической коалиции с «Сербским списком», – сказал Курти.

Как сообщалось ранее, по итогам досрочных выборов «Сербский список» получил все десять депутатских мест, отведенных для представителей сербской общины в «парламенте» Косово.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 17.12.19

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