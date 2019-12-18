«Начали «прессовать» в аэропорту»: в Косове задержали российских журналистов

В Косове разгорается скандал вокруг съемочной группы российского телевидения: власти самопровозглашенной республики организовали провокации против журналистов ВГТРК, приехавших в Приштину снимать документальный фильм событиях вокруг аэродрома Слатине в 1999 году, передает «Балканист.ру».

Журналист и телеведущий ВГТРК Андрей Кондрашов сообщил, что «прессовать» каждого из восьми человек съемочной группы, которую он возглавляет, начали в аэропорту Приштины. Журналистов и операторов отвели в отдельное помещение и допросили. «Мы провели в аэропорту полтора часа. Нам не было выдвинуто никаких обвинений, в то же время они и не задавали никаких вопросов, касающихся таможенной декларации и указанной в ней съёмочной аппаратуры. Они не требовали от нас ничего задекларировать, только спрашивали о целях визита», – отметил Кондрашов.

По его словам, Косово само по себе их не интересовало: для съемок фильма нужно было рассказать о ситуации, когда силы НАТО и российские миротворцы встретились один на один на аэродроме Слатина.

При этом телеведущий подчеркнул, что съемочная группа оповестила косовские «власти» о своем намерении, как это требуется исходя из информации на официальных сайтах. «Мы отправили письма, не ожидая ответа, так как оповещение его не подразумевает. Так работали в Косово и другие российские телекомпании. Разосланные оповещения о прибытии регистрируются и считаются разрешительным документом. Мы были уверены, что с нами будет так же, но все произошло по-другому», – пояснил Кондрашов.

Он также отметил, что российские журналисты вели себя сдержанно, пограничники и полицейские в гражданском, которые прибыли для беседы, были корректны и вежливы по отношению к представителям российских СМИ, но драгоценное время для съёмок было потеряно.

На следующий день российские журналисты отправились снимать место, где встретились НАТО и миротворцы в 1999 году, однако там их снова остановили. «Вероятно, нас уже ждали и сопровождали ещё от отеля. Из соседнего автомобиля выскочил оператор и стал нас снимать издалека: так снимают криминальную хронику, передачу наркотиков», – рассказал журналист, добавив, что они поприветствовали косовских коллег и пожелали им успеха.

После того как группа остановилась отснять окрестности, её задержали в третий раз. К российским журналистам подъехал полицейский автомобиль, и после часового разговора сотрудники полиции предложили россиянам проехать в участок. «Там мы потеряли ещё два часа. Нам предъявили претензию, что мы не оповестили о приезде «министерство культуры». Они, с одной стороны, убедительно и правильно заметили, что Россия – культурная страна, сделавшая огромный вклад в мировую культуру, поэтому журналисты из России, прибывающие в Косово, обязаны оповещать «министерство культуры» Косово. Они серьёзно это говорили. Было бы смешно, если б не было так грустно», – сказал Кондрашов.

По его словам, что на территории Косово и Метохии встречаются доброжелательные люди и среди сербов, и среди албанцев. «Но тон всему задают власти, чей козырь – русофобия», – подчеркнул журналист.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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